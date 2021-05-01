سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 1 مايو 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت 1-5-2021.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت في ليبيا نحو 5.13.75 دينار.

بينما بلغ سعر اليورو في ليبيا اليوم السبت نحو 6.15 دينار، أما سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا فسجل نحو 7 دنانير.

أسعار العملات العربية

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار، واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل في ليبيا اليوم السبت نحو 7.15 دينار.

السعر الرسمي للدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.48 دينار للبيع و4.43 دينار للشراء.

بينما سجل سعر صرف اليورو في ليبيا اليوم السبت، نحو 5.46 دينار للبيع و5.40 دينار للشراء.