اسعار الذهب في سوريا تسجل استقرارا في تعاملات مساء السبت 1 مايو 2021

اسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 1 مايو 2021، استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية وفق نشرة "جمعية الصاغة"، بينما سجلت هبوطا في السوق الغير رسمية "السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

وفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم السبت نحو 140 ألف ليرة للشراء، و139 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 120 ألف ليرة للشراء، ونحو 119 ألفا و500 ليرة للبيع.