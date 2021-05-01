سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 1 مايو 2021

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارا في تعاملات مساء اليوم السبت 1 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح والحارثية بالعاصمة العراقية بغداد، عن التداول وذلك بسبب الحظر الشامل الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية من يومي الجمعة والسبت.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1478.25 دينار.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1481 دينارا.

وسجل سعر الدولار في البصرة اليوم السبت نحو 1479 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في أربيل نحو 1482 دينارا، ,هو نفس السعر في دهوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت في السليمانية نحو 1480 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم السبت نحو 1746.59 دينار للشراء، و1747.89 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2007.15 دينار للشراء، و2009.50 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.77 دينار للشراء، و386.92 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.98 دينار للشراء، و395.24 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4808.82 دينار للشراء، و4827.98 دينار للبيع.