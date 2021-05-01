أسعار الذهب في العراق مساء اليوم السبت 1 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء اليوم السبت 1 مايو/ أيار 2021، إلى أنه يوجد تراجع طفيف في أسعار المعدن النفيس عالميا.

عالميا، تراجعت أسعار الذهب في ختام جلسة أمس الجمعة، بنسبة 0.18% أو 3.15 دولار إلى 1768.97 دولار للاونصة الواحدة (الأوقية)، بحسب بيانات بورصة الذهب العالمية.

أسعار الذهب في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء اليوم السبت نحو 83 ألفا و455 دينارا (56.92 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 76 ألفا 501 دينار (52.17 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء اليوم السبت، نحو 73 ألفا و25 دينارا (49.80 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فسجل نحو 62 ألفا و592 دينارا (42.69 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق مساء اليوم، نحو 48 ألفا و683 دينارا (33.20 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 12، إلى 41 ألفا و728 دينارا (28.46 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق مساء اليوم السبت، نحو 2 مليون و595 ألفا و460 دينارا (1770 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 584 ألفا و201 دينار (398.42 دولار).