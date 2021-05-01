موعد ليلة القدر في رمضان 2021 للسيد آية الله السيستاني

حدد السيد آية الله السيد علي السيستاني موعد ليلة القدر في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان 2021 ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن موعد ليلة القدر ، وهنا لقد وضعنا لكم بيان السيستاني التي أعلن عن الموعد المحدد ، وهنا لقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع أدعية ليلة القدر وسور القرآن الكريم التي تقرأ في هذه الليلة المباركة ، كما وضحنا لحضراتكم سبب تسمية القدر ، تابع معنا حتى النهاية .

ولاقت مقالة السيد السيستاني عن موعد ليلة القدر اهتمامًا واسعًا من قبل المسلمين ، وهذه الليلة المباركة التي خصها الله عزوجل في القرآن وقال "ليلة القدر خير من ألف شهر"، ويحرص المسلمون على قيام ليلة القدر لما فيها من فضائل عدة.

موعد ليلة القدر السيستاني :

مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، أكد في بيان له، ومن خلال استفتاء قُدم له من جمع من المؤمنين يخص فيه تعيين ليالي القدر ، وكان جواب السيد على الاستفتاء "بأن أقرب الاحتمالات ان تكون احدى ليلتين ( احدى وعشرين وثلاثة وعشرين) ويحتمل ان تكون الليلة التاسعة عشر" .

علامات ليلة القدر :

وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن ليلة القدر المباركة لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة وهي على النحو التالي :-

قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.

طمأنينة القلب.

انشراح الصدر من المسلم.

الرياح تكون فيها ساكنة.

العلامات اللاحقة لليلة القدر :

وذكر الشيخ عن العلامات اللاحقة ، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث: روي عن أبي بن كعب في صحيح مسلم: ليلة القدر أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها ، حديث صحيح

سبب تسمية ليلة القدر :

وهناك عدة أسماء لأسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم ، وهي على النحو التالي :

أولًا: والسبب الأول: حيث سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول: فلان ذو قدر عظيم أي: ذو شرف.

ثانيًا: والسبب الثاني المنقول عن العلماء ، أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه .

السور من القرآن تقرأ في ليلة القدر المباركة :

أولاً : قراءة سورة الفاتحة وفها تأتي فضلها، من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن واعطى من الاجر تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ثم سورة لقمان حيث تحفظ الملائكة من ابليس وجنوده، حتى من قرأها في النهار.

ثانيًا : قراءة سورة السجدة ومن قرأها من المسلمين في كل جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه وكان من رفقاء محمد واهل بيته.

رابعًا : قراءة سورة الاحزاب ويكون قارئها بجوار محمد.





خامسًا: قراءة سورة الانفال التي تقضي حوائج الناس، وسورة الحجر التي تجلب الرزق والبيع والشراء.

سادسًا : قراءة سورة الانبياء ومن قرأها فضلها كان كمن رافق النبين اجمعين فى جنات النعيم وكان مهيبا في اعين الناس وفي الحياة الدنيا، وسورة النور وتعتبر قراءتها كل يوم لم يزن احد من اهل بيته ابدا حتى يموت فأن هو مات شيعه الى قبره سبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل فى قبره

سابعًا : سورة الانعام وله سورة الانعام فضائل على المؤمنين، وقال فيها عن ابن عباس : "من قرأ سورة الانعام في كل ليلة كان من الامنين يوم القيامة ولم يرى النار بعينيه ابدا".

ثامنًا: سورة يس والصافات وإليك فضائل السورتان، وفيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله اعطاه سؤاله".

تاسعًا: سورة النساء وفضلها لمن يقرأها، كل جمعة أومن من ضغطة القبر.

أدعية ليلة القدر :

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