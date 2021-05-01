الصحة العالمية تمنح لقاح "موديرنا" الامريكي رخصة الاستخدام الطارئ

منحت منظمة الصحة العالمية رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" الأمريكي ضد كوفيد -19، ليرتفع عدد لقاحات فيروس كورونا الجديدة التي حصلت على الترخيص إلى خمسة.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن اللجنة الاستشارية لاستراتيجية سلامة اللقاحات خلصت إلى أن لقاح "موديرنا" فعال بنسبة 94.1٪.

وأضافت أن اللقاح "يضاف على أساس قائمة اللقاحات المتزايدة باستمرار التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ". لقاح موديرنا مرخص في الولايات المتحدة وأوروبا منذ عدة أشهر ، ولكن أهمية الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية هو أن هذه الخطوة تمكن الدول التي لا تستطيع تقييم فعالية اللقاح من خلال قدراتها الخاصة للاعتماد عليه تقييم منظمة الأمم المتحدة ، أو المدرجة.

يضاف هذا اللقاح إلى سلسلة اللقاحات التي يوفرها برنامج "كوفاتش" لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

واللقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت "موديرنا" في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، هي "فايزر-بيونتيك"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون أند جونسون".

من جهتها، قالت شركة "موديرنا" يوم الخميس، إنها تتوقع أن تنتج في عام 2022 ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من لقاحها، وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت لقاح موديرنا تصريح الاستخدام الطارئ في 18 ديسمبر 2020، في حين حصل اللقاح على ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في 6 يناير 2021