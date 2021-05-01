الصحة الفلسطينية: 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اصدرت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، التقرير اليومي لإصابات فيروس كورونا في الاراضي الفلسطينية، مؤكدة تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة في فلسطين إلى 3517 وفاة.

و بحسب تقرير وزيرة الصحة، فقد تم تسجيل و664 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 32.5303 إصابات، بينما سجلت 1942 حالة تعافٍ جديدة ما يرفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 300742 حالة.

وقالت إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، قلقيلية (1)، جنين (1)، قطاع غزة (4).

وأضافت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (4)، الخليل (13)، طوباس (7)، نابلس (74)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (23)، قلقيلية (6)، أريحا والأغوار (1)، جنين (18)، سلفيت (2)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (493)، منوهة إلى أنه تم إجراء 2907 فحوصات.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (1)، الخليل (62)، طوباس (20)، نابلس (152)، طولكرم (18)، أريحا والأغوار (9)، جنين (77)، سلفيت (21)، بيت لحم (22)، قطاع غزة (1560).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 146 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 374 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة للفيروس، أوضحت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 257,764 بينهم 184,205 تلقوا الجرعتين من اللقاح.