أفكار ذهبية خلال العشر الأواخر من رمضان 2021

العشر الاواخر من رمضان 2021، تبدأ الليلة اول ايام العشر الاواخر من شهر رمضان، و فيها يزداد البحث من قبل المسلمين عن اهم الاعمال و العبادات التي يحبون القيام بها لاغتنام شهر رمضان للفوز بحسنات من الله تعالى يتقربون له بالدعاء و التسبيحات علها تكون ايام استجابة لحاجاتهم.

في هذه المقالة، تضع لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية عدد من الافكار التي يمكن اغتنامها في العشر الاواخر من شهر رمضان، لنيل الاجر و الثواب العظيم.

•• الفكرة الأولى

- صل كل ليلة ركعتين قيام الليل بمائة آية؛

فإن وافقت صلاتك ليلة القدر كتب عند الله تعالى من القانتين يوميا لمدة 84 سنة! لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين) صححه الألباني

•• الفكرة الثانية

- اقرأ كل ليلة (سورة الإخلاص) 3 مرات؛ فإن وافقت قراءتك ليلة القدر كنت كمن قرأ القرآن الكريم كاملا يوميا لمدة 84 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ قَالُوا : وَكَيْفَ يَقْرَأْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قَالَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ) صحيح مسلم

•• الفكرة الثالثة

قراءة خواتيم سورة البقرة (لله ما في السماوات وما في الأرض..) فإن وافقت ليلة القدر؛ فقد كتب لك قيام 30000 ثلاثين ألف ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)*رواه مسلم، وقال ابن حجر: *كفتاه: يعني: أجزأتاه عن قيام الليل، وقيل: غير ذلك

•• الفكرة الرابعة

- تصدق كل ليلة بشيكل واحد فقط فإن وافقت ليلة القدر كنت كمن تصدق يوميا لمدة 84 سنة!

•• الفكرة الخامسة

- قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) 100مرة

فإن وافقت ليلة القدر كنت كمن أعتق 300000 ألف رقبة، والرقبة الواحدة تعتق من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

•• الفكرة السادسة

قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم) ثم قل: (اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني) فإن وافقت ليلة القدر؛ فقد ملأت يدك من الخير لمدة 30000 ثلاثون ألف يوما؛ حيث جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله: قال: (قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم) قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: (قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني)

فلما ولّى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد ملأ يده من الخير) حسّنه الألباني

•• الفكرة السابعة

قل: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) فإن وافقت ليلة القدر؛ فقد كتب لك 60000000000000 ستين بليون حسنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة) حسّنه الألباني

•• الفكرة الثامنة

قل: (سبحان الله) 100مرة فإن وافقت ليلة القدر يكتب لك 30,000,000 ثلاثين مليون حسنة، أو تحط عنك ثلاثين مليون خطيئة؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة) رواه مسلم

•• الفكرة التاسعة

قل: (سبحان الله العظيم وبحمده) 100مرة فإن وافقت ليلة القدر يكتب لك 3,000,000 ثلاثة ملايين نخلة في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة) صححه الألباني

•• الفكرة العاشرة

قل: (اللهم صل على محمد وآل محمد) 100مرة فإن وافقت ليلة القدر يكتب لك 3,000,000 ثلاثة ملايين رحمة من ملك الملوك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا)*رواه مسلم؛ وقال الشوكاني: *المراد بالصلاة من الله الرحمة لعباده، وأنه يرحمهم رحمة بعد رحمة؛ حتى تبلغ رحمته ذلك العدد

•• الفكرة الحادية عشر

قل: (سبحان اللهِ عدَدَ ما خلق

سبحان اللهِ مِلْءَ ما خلَق

*سبحان اللهِ عدَدَ ما في الأرضِ والسماءِ

سبحان اللهِ مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ*

سبحان اللهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه

سبحان اللهِ مِلْءَ ما أحصى كتابُه

سبحان الله ِعددَ كلِّ شيءٍ

سبحانَ اللهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ

الحمدُ للهِ عددَ ما خلق

الحمدُ لله مِلْءَ ما خلَق

الحمدُ لله عدَدَ ما في الأرضِ والسماءِ

الحمدُ لله مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ

الحمدُ للهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه

والحمدُ لله مِلْءَ ما أحصى كتابُه

والحمدُ للهِ عدَدَ كلِّ شيءٍ

والحمدُ للهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ) فإن وافقت ليلة القدر؛ كان أفضل من ذكرك الليل مع النهار لمدة 30000 ثلاثون ألف يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فعن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله، فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء.) صححه الألباني وغيره

•• الفكرة الثانية عشر

قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة؛ فإن وافقت ليلة القدر يكتب لك 3,000,000 ثلاثة ملايين كنز في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألَاأدُلُّكَ علَى كَلِمَةٍ هي كَنْزٌ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.) رواه البخاري