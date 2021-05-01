الشرطة البريطانية تعتقل 3 رجال بشبهة حرق مقر السفير السعودي في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، ثلاثة رجال بعد اشتباههم في الضلوع باندلاع حريق في حديقة المقر الدبلوماسي الرسمي للمملكة العربية السعودية في لندن.

وبحسب شبكة CNN، فقد استدعت عناصر الشرطة هؤلاء إلى مقر إقامة السفير السعودي في كنسينغتون في الساعة 1:38 بعد الظهر، لتلقي القبض عليهم.

وأوضح بيان الشرطة، أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيامه بالحرق العمد والآخر للاشتباه في الاعتداء بعد أن أصاب حارس أمن. وتم القبض على رجل ثالث بالقرب من السفارة للاشتباه في حيازته مخدرات من الدرجة الأولى.

وأشار CNN، إلى أن فرقة الإطفاء في لندن نشرت سيارة إطفاء واحدة، مضيفة أنه "تم استدعاء اللواء في الساعة 1.42 مساءً. (محلي) وتم السيطرة على الحريق بحلول الساعة 1.50 مساءً".