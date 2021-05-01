أخر موعد لإخراج زكاة الفطر للعام 2021

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر

يتساءل الكثيرون عن موعد إخراج زكاة الفطر، وعن موعد إخراجها، تقول دار الإفتاء إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، وإن موعد إخراج زكاة الفطر مستمر حتى صباح يوم العيد.

وقالت دار الإفتاء إن بعض الفقهاء أجازوا مد موعد إخراج زكاة الفطر إلى عصر يوم العيد، مؤكدة أنه من الأفضل أن تخرج في ليلة العيد، موضحة أن موعد زكاة الفطر يجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية.

وذكرت دار الإفتاء أن موعد زكاة الفطر، عند الشافعية والحنابلة يرون أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».

تعجيل زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

قيمة زكاة المال في فلسطين

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس المحتلة، عن مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1442هـ/2021م. وأشارت في بيانها الصادر عنها إلى أن المقادير جاءت لهذا العام 2021 على النحو التالي:

مقدار صدقة الفطر اطّلع مجلس الإفتاء من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل)، وقدّر نصاب زكاة المال بـ(3500 دينار أردني)