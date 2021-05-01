شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1-5-2021 بحثًا مكثفًا عبر مواقع الانترنت في الجمهورية المصرية لا سيما من فئة الشباب المقبلين على الزواج اضافة الى فئة التجار.

ويهتم المصريون بأسعار الذهب خشية من انهيار العملة المحلية امام الدولار الامريكي فهم يحاولون الحفاظ على أموالهم من خلال امتلاك الذهب.

متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1-5-2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 885 إلى 887

عيار 22 811 إلى 813

عيار 21 774 إلى 776

عيار 18 663 إلى 665

عيار 14 516 إلى 517

عيار 12 442 إلى 443

الاونصة 27,510 إلى 27,581

الجنيه الذهب 6,192 إلى 6,208

الكيلو 884,571 إلى 886,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 891.30 جنيه $56.92

سعر الذهب عيار 22 817.03 جنيه $52.17

اسعار الذهب عيار 21 779.91 جنيه $49.80

اسعار الذهب عيار 18 668.49 جنيه $42.69

سعر الذهب عيار 14 519.93 جنيه $33.20

سعر الذهب عيار 12 445.65 جنيه $28.46

سعر الذهب عيار 9 334.24 جنيه $21.34

اسعار أوقية الذهب 27,719 جنيه $1,770

اسعار جنيه الذهب 6,239 جنيه $398.42

اسعار كيلو الذهب 891,299 جنيه $56,916

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 01, 2021 06:34 AM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 إبريل 891.34 779.94 668.51 519.95 445.67

29 إبريل 892.81 781.23 669.62 520.81 446.41

28 إبريل 897.17 785.04 672.89 523.35 448.59

27 إبريل 895.58 783.66 671.70 522.43 447.79

26 إبريل 898.99 786.63 674.25 524.41 449.49

25 إبريل 898.04 785.81 673.54 523.86 449.02

24 إبريل 897.74 785.54 673.31 523.68 448.87

23 إبريل 897.33 785.18 673.01 523.44 448.66

22 إبريل 901.11 788.49 675.85 525.65 450.56

21 إبريل 904.76 791.68 678.58 527.78 452.38