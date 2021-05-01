يحظى تردد قناة طيور الجنة 2021 طيور بيبي على النايل سات على اهتمام كبير من سكان الدول العربية نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى طفولي مهم.

وتقدم القناة الكثير من البرامج الطفولية الجميلة التي حازت على اهتمام الأطفال وعائلاتهم لا سيما وأنها تعمل على تغذية العقل بالأفكار الايجابية التي دعا اليها الاسلام العظيم.

فوكالة فلسطين اليوم تحرص دائمًا على نشر تردد القناة ليتمكن المسلمين والعرب لضبط تردد القناة على التلفاز ليستمتع الاطفال بمشاهدة مميزة للبرامج التي تعرض.

تردد قناة طيور الجنة 2021 طيور بيبي على النايل سات

وشهدت محركات البحث زيادة كبيرة في عملية البحث حول تردد القناة لا سيما بعد تغير ترددها منذ بداية العام الحالي مما ادى الى فقدان القناة من التلفاز.

وسعى الكثير من الناس للبحث عن تردد القناة ولذلك فإننا نقدم لكم تردد القناة عبر موقع فلسطين اليوم وهو كالتالي:

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500

تردد قناة طيور الجنة 2021 علي النايل سات

برامج قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تقدم القناة الكثير من البرامج ومن تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.