اليوم أول ليال العشر الأواخر من رمضان ..دعاء مستجاب 1442

مساء اليوم السبت 1/5/2021 ، تبدأ أول ليال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، فما هو الدعاء المستجاب للعشر الاواخر من رمضان الذي يبحث عنه المسلمين.

"اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان.. سبحانك يا رب لا بشيء من آلائك يا رب نكذب.. فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. انك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير".

ادعية العشر الاواخر من رمضان كما نعلم جميعا إن الله عز وجل أنعم علينا بعبادة يسيرة يجني من ورائها المسلمون الخير الوفير، وهي الدعاء الذي يعتبر وسيلة مباشرة للتحدث إلى الله وسؤاله عما يدور بداخلنا وطلب احتياجاتنا الدنيوية ، ولأن العشر الأواخر من رمضان أيام مفضلة وفيها تقع ليلة القدر فهذا يوضح لنا مدى أهمية الدعاء في هذه الليالي. اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله. اللهم أذله في الدنيا والآخرة بقوتك وجبروتك يا جبار.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفى الآخرين.. وفى كل وقت وحين.. وفى الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

اللهم أرزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

اللهم يا قاضى الحاجات و يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. دعاء للوالدين في العشر الأواخر من رمضان اللهم ببركة القران العظيم وآياته الكريمة وببركة وفضل العشر الأواخر من رمضان أسألك يا لله أن تجعل والداي من عتقائك من النار في العشر الاواخر من رمضان اللهم ارزق والداي لطف القدر، وصحة الجسد، وطيب الخاطر وعافية الدهر.

الليلة تبدأ العشر الاواخر يارب احفظ لي والداي في ودائعك فارزقهما يا ربي لطف القدر وصحه الجسد وطيب الخاطر وعافيه الدهر اللهم احفظهما بعينك التي لا تنام يارب اللهم في العشر الاواخر من رمضان احفظ لي والداي واعفو عنهما وأطل بعمرهما على طاعتك دائما وأبدا.

اللهم يارب السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا سؤلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت في هذه العشر الاواخر أن ترفع درجات أمي وأبي واخوتي والمسلمين اجمعين.

دعاء العشر الاواخر من رمضان للميت

ربي إننا في العشر الأواخر وفيها الدعوات لا ترد اللهم ارحمه وأجعل المسك ترابه والحرير فراشه وأسكنه في جنات النعيم.

اللهم في العشر الأواخر عطر قبره برائحه الجنة اللهم ارحمه واغفر له واجعله من الضاحكين المستبشرين يا الله. اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.