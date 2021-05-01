هل تم تحديد موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار ..الكحلوت تُجيب!

قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم السبت 1/5/202 ، ان الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي حتى اللحظة بموعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار، موضحاً ان الجهود مع اللجنة القطرية تُبذل لصرفها قبل عيد الفطر.

وأضحت الكحلوت ان الوزارة تنتظر صرف مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، وفقا لتأكيدات الوزارة برام الله الت أكدت انها ستصرف قبيل العيد ، مشيرةً ان موعد صرف المخصصات تأخرت عن موعدها حيث كان من المفترض صرفها في شهر مارس الماضي.

وبينت ان الوزارة صرفت مساعدات خلال شهر رمضان المبارك لنحو 52 ألف أسرة محتاجة ومسجلة لدى نظام وزارة التنمية الاجتماعية، مشيراً الى مواصلة التواصل مع الجهات المانحة لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة بقطاع غزة.