الشيخ سلهب :إعادة الحواجز ستُفجر الأوضاع في القدس مجدداً والاحتلال يتحمل المسؤولية

أكد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس عبدالعظيم سلهب اليوم السبت 1/5/2021 ان إعادة الاحتلال للحواجز الحديدية في ساحة باب العامود محاولة "إسرائيلية" لاستفزاز الشباب المقدسي وجرهم لموجة جديدة.

وقال سهلب خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس ان إعادة الحواجز سيفجر الأوضاع من جديد، محذراً الاحتلال من أن المسجد الأقصى المبارك منطقة حساسة وسيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اندلاع المواجهات.

وقال سهلب ان أهل القدس أثبتوا للقاصي والداني أنهم أهل للمدينة ويدافعون عن حقوقها بكل الوسائل المتاحة، وإذا استخدم الاحتلال العنف ضدهم سيكون لهم رد فعل.

وجدد تأكيده ان هبات الشباب المقدسي ستستمر للتصدي لمحاولات الاحتلال اقتلاع الشعب الفلسطيني من مدينة القدس المحتلة مشدداً على ان محاولات الاحتلال لإخراج المقدسيين من المدينة، ستتكسر أمام صخرة صمود المقدسيين.‎ وارادة الشباب المقدسي.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اعادت الليلة الماضية نصب الحواجز الحديدة الطيارة في باب العامود بالقدس ، في تحد جديد لانتصار المقدسيين الاسبوع الماضي والذي اجبر الاحتلال على رفع الحواجز في باب العامود.