غزة: انخفاض وفيات وإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 1/5/2021 انخفاضاً في عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا ، حيث بلغت أعداد الوفيات 4 وفيات ، وسجلت "493" إصابة بعد اجراء 1939 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي الى تعافي 1560 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرفع اجمالي المتعافين 88083 حالة ,

وأوضحت ان اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة , واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 306 حالة.

وأشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 101470 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 12488 حالة , واجمالي الوفيات 899 حالة وفاة

وبشأن التطعيمات ، فقد بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص ،واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 37342 شخص.

ويشار الى ان قطاع غزة سجل الاسابيع الماضية وفيات بلغت في أحد المرات لـ 23 حالة وفاة ، في حين تخطت الاصابات لـ1600 إصابة في صفوف المواطنين .