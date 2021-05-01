تقرير: الاردن خسر عشرات الالاف من الوظائف والبطالة ارتفعت لـ 47%

أكد المرصد العمالي الأردني وهو جهة "غير حكومي"، ان المملكة الأردنية خسرت 140 ألف وظيفة في نهاية عام 2020 بسبب تداعيات استمرار تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح المرصد في تقرير احصائي أصدره في يوم العمال العالمي، أن معدل البطالة في المملكة في الربع الأخير من عام 2020 ارتفع بواقع 5.7% إلى 24.7%، مقابل 19.3%" في الربع المقابل من 2019.

وأشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني "ارتفع بمعدلات غير مسبوقة ليصل إلى 47.8%" بنهاية 2020.

وأكد المرصد العمالي في تقريره أن أزمة فيروس كورونا أدت لتراجع سبل كسب العيش لعشرات الآلاف من العمال والعاملات، لافتًا إلى أن تداعيات كورونا أثرت على غالبية القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الانشاءات والزراعة وتجارة التجزئة والنقل وجميع اعمال المياومة.

ولفت إلى أن سياسات الاستجابة الحكومية أدت لانخفاض أجور العمال بنسب متفاوتة الامر الذي زاد من تراجع مستوى المعيشة في الاردن.

طالب بـ"مراجعة الاستجابة الحكومية لمواجهة تداعيات الجائحة على سوق العمل باتجاه توفير حماية كافية للعاملين".

وحتى مساء الخميس، بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالأردن 709 آلاف و817 إصابة، منها 8 آلاف و801 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.