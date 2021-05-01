أوكسفام: النساء تكبدن خسائر بـ800 مليار دولار – والسبب كورونا!

أكدت منظمة "أوكسفام" ، أن جائحة كورونا كبدت النساء حول العالم خسائر مادية بنحو 800 مليار دولار، خلال العام الماضي 2020.

وقالت منظمة "أوكسفام" خلال تقرير لها، ان الوباء يصيب النساء أكثر من غيرهن.

وأوضح أنه في عام 2020، فقدت أكثر من 64 مليون امرأة وظائفهن بسبب الوباء، بمجموع دخل يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لـ 98 دولة.

ولفت التقرير إلى أن البيانات لا تشمل خسارة الدخل لملايين النساء العاملات في أعمال مثل الخدمات المنزلية والخياطة.

كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تواجه 47 مليون امرأة عالميا، خطر الفقر المدقع نهاية عام 2021.