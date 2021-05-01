مفتي سلطنة عمان يدعو لنصرة "أبطال القدس وغزة المقاومة"

دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، المسلمين إلى الدعاء نصرة لإخوانهم في القدس وقطاع غزة الذين يواجهون الاحتلال الإسرائيلي بكل عزيمة وارادة لحماية المسجد الاقصى المبارك من دنس المستوطنين المتطرفين.

وقال الشيخ الخليلي في تغريدته له امس الجمعة: "في أيام رمضان المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ألا ينسوا إخوانهم أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف وأبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين)".

وعُرف عن مفتي السلطنة في الفترة الأخيرة إبداء الرأي في قضايا سياسية كبرى، وخصوصا ما يتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى، ومناهضة تطبيع دول عربية مع إسرائيل.

وشهدت ساحات المسجد الاقصى المبارك احتجاجات واسعة من المقدسيين رفضًا للإجراءات الإسرائيلية التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك والتي حاول الاحتلال تغيير ملامح مدرج باب العامود ومنع المقدسيين من التجمع فيه.