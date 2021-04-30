أهمية الألياف في تحسين عملية الهضم

أخصائية أمراض الأورام في روسيا الطبيبة يلينا نوفا، أن من المؤثرات الإيجابية لعملية الهضم الألياف الغذائية، لذلك يجب أن يتضمن النظام الغذائي على تلك الأطعمة الغنية بها.

وأشارت الخبيرة، أن الألياف الغذائية تقسم إلى نوعين، النوع الأول قابل للذوبان، وظيفته الأساسية هي تخفيض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وعسر الهضم، والنوع الثاني غير قابل للذوبان وظيفته المساعدة على تحسين تقليصات الأمعاء، وهذا النوع له أهمية في فقدان الوزن، وامتصاصه في الأمعاء يعد بطيئا.

وأوصت الطبيبة بزيادة كمية الألياف التي يتناولها الشخص باتباع طريقة "الطبق الصحي"، أي يجب أن يتكون من فواكه وخضراوات طازجة ومجففة والمكسرات 50% من النظام الغذائي، ويفضل تناول الخضراوات والفواكه بقشرتها لما تحتويه من فيتامينات وعناصر معدنية.

وتنصح الأخصائية أيضا بتناول البقول مثل: العدس والفاصوليا والحمص وغيرها، مشيرة إلى ضرورة تناول الألياف بشكل تدريجي بدءا من وجبة الإفطار، لتجنب حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.