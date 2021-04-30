سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم السبت 1-5-2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت 1-5-2021 في البنك المركزي والسوق السوداء الجزائرية.

وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري إلى 161.55 دينار للشراء و161.60 دينار للبيع، مقابل 161.16 دينار للشراء و161.19 دينار للبيع، أمس.

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء إلى 218.16 دينار للشراء و220.59 دينار للبيع، مقابل 218.26 دينار للشراء و220.68 دينار للبيع، أمس.

بينما انخفض سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري ليسجل 133.39 دينار للشراء و133.41 دينار للبيع، مقابل 133.50 دينار للشراء و133.52 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 186.28 دينار للشراء و186.35 دينار للبيع، مقابل 185.16 دينار للشراء و185.21 دينار للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 250.94 دينار للشراء و253.73 دينار للبيع، مقابل 250.92 دينار للشراء و253.71 دينار للبيع، أمس.