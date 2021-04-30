اسعار العملات العربية و الاجنبية في ليبيا اليوم السبت 1-5-2021

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021.

و سجلت الاسعار في المصرف المركزي استقرارًا عند تعاملات امس.

و جاءت أسعار العملات الأجنبية في ليبيا على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي 5.14 دينار.

سعر اليورو في ليبيا 6.15 دينار

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.1 دينار.

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.88 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.15 دينار.

و سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.50 دينار للبيع و4.48 دينار للشراء.

اما سعر صرف اليورو، فبلغ نحو 5.40 دينار للبيع و5.37 دينار للشراء.