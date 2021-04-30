انخفاض اسعار الذهب في العراق بتعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021

سجلت أسعار الذهب في العراق، انخفاضا في تعاملات اليوم السبت 1 مايو 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

ويشار الى أن أسعار الذهب حققت تراجعا، وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 السبت نحو 83 ألفا و127 دينارا (56.84 دولار).

اما سعر جرام الذهب عيار 21 فبلغ نحو 72 ألفا و738 دينارا (49.74 دولار).

و جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 62 ألفا و347 دينارا (42.63 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48 ألفا و491 دينارا (33.16 دولار).