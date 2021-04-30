أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30-4-2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة، حيث صعد سعر الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الجمعة بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك سنرفق لكم أدناه اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب في السعودية الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24 = 214.97 ريالا (57.32 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 188.10 ريال (50.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 161.23 ريال (42.99 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 125.40 ريال (33.44 دولار).

سعر أوقية الذهب (الأونصة) = 6690 ريالا (1784 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)= 1504.78 ريال (401.27 دولار).