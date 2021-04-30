حماس: قرار تأجيل الانتخابات انقلاب على ارداة الشعب الفلسطيني

نظمت حركة حماس، عقب صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في مختلف مناطق قطاع غزة، رفضا لقرار السلطة تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس د. مشير المصري في كلمة له بالمسيرة المركزية شمال غزة، ‘ن القدس بوصلة الصراع وصاعق التفجير وقنبلة الثورات، وهي قبلة لكل المناضلين والمجاهدين والثائرين، مؤكدا ان حماس تخرج اليوم لتؤكد استعداد الجميع لفداء القدس والاقصى بالروح والدم.

وأضاف المصري، أن مشهد انتصار المقدسيين كان يجب أن يكون قبلة لقادة السلطة، وأن لا يهربوا من الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح، أن قرار تأجيل السلطة الفلسطينية للانتخابات بالانقلاب على إرادة الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات.

وأكد المصري، أن الهروب من الانتخابات في مدينة القدس، يشكل إقرارًا لسيادة الاحتلال على مدينة القدس، وإقرارًا بصفقة القرن، وتعطيلًا لإرادة الشعب الفلسطيني في القدس.

وتابع:"من العيب وطنيًا أن يتم رهن القرار الوطني الفلسطيني بالقرار الاسرائيلي، واستجداء إجراء الانتخابات في القدس من الاحتلال، والأولى فرض الانتخابات في القدس فرضًا على المحتل، وأن يكون يوم الانتخابات يوم اشتباك مع الاحتلال".

ودعا المصري إلى لقاء وطني جامع يجري من خلاله التوصل إلى قرار وطني جامع، والوصول إلى وحدة الشعب الفلسطيني.