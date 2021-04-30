9 عادات غذائية سيئة على الفطور والسحور في رمضان المبارك

9 عادات غذائية سيئة غير صحية عليك تجنبها في شهر رمضان المبارك ولقد حذر طبيب تركي يدعى محمود أربكان ، من هذه العادات الغذائية التي تضر بصحة وسلامة الصائم في حال عدم الالتزام بالنصائح التي قدمها الطبيب، وهو ما ستناوله في الأسفل.

تسعة عادات غذائية ( أطعمة ) ضارة في رمضان :

1- وضمن نصائح الطبيب أربكان، هو عادة الإسراف في شرب الماء مرة واحدة مع بدء الإفطار وبكميات كبيرة عقب عطش الصيام.

2- وفي النصيحة الثانية ، نصح الصائمون بالبدء بالوجبات الأساسية مباشرة، وعدم استهلال الإفطار بالتمر والماء بكمية معتدلة .

وقال: إن "التمر والماء فائدة كبيرة في تحضير عصارات الجهاز الهضمي لعملية الهضم الصحية، مما يساعد في الوقاية من حصول مشاكل عسر الهضم والقرحة".

3- والثالثة، عدم الإفراط في تناول الطعام والإقبال على تناول كميات كبيرة، وأوضح أربكان، أن الافراط في الطعام يؤدي إلى اضطرابات معوية، ومشاكل في عسر الهضم والإمساك، ويجب تناول الطعام ببطء وبكميات قليلة متناسبة، ودعم الوجبات بالخضار الورقية.

4- ونتابع معكم، تجنب الإفطار والسحور غير المتوازن ، والاعتماد على الأطعمة الجافة غير المناسبة لمعدة الصائم. لاسيما الاطعمة التي تسبب الإمساك والاضطرابات المعوية.

في حين، يفضل تناول الخضروات الورقية في الوجبات والسلطات والوجبات سهلة الهضم كالحساء واللحوم المشوية والمسلوقة والابتعاد عن المقليات.

5- وبشان وجبة إفطار السحور، قال أربكان إن عدم تناول وجبة السحور يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم، وهو ما يقود إلى مشاكل في الصحة، وتناول كميات كبيرة من الطعام بسبب الجوع الشديد لاحقا عند وجبة الإفطار.

6- يجب قضاء جزء من فترة الصوم في العمل والحركة، وعدم النوم لفترات طويلة، مما يعكس فوائد الصيام على صحة الصائم.

7- وفي النصيحة السابعة، نصح بعدم الإكثار من تناول المشروبات الغازية، ويجب الاستعاضة عنها بمشروبات مناسبة أكثر للصائم كالعصائر الطبيعية.

8- تجنب تناول المعجنات التي تحتوي على كربوهيدرات والافراط بالحلويات الثقيلة التي تحوي نسب كبيرة من السكريات، ويمكن تفضيل الحلويات الخفيفة المصنعة من مشتقات الحليب.

9- وفي النصيحة الأخيرة، واصل تقديم نصائحه، عدم تنظيم الوقت بالشكل المناسب للاستفادة من فوائد الصيام في التمتع بصحة جيدة، من خلال نوم متوازن ووجبات متوازنة والقيام بحركة يومية، والتصرف كأنه يوم عمل طبيعي.

وذكر التركي أربكان، أنه من المفضل اللجوء للتمارين والحركة التي سيكون لها تأثير كبير وفوائد عديدة على الصحة.

أطعمة يجب تجنبها في رمضان

المشروبات الغازية

الأطعمة المالحة

الأطعمة الحارة

الحلويات

المخلل

الأرز والمكرونة

الحمضيات

الأطعمة الغنية بالدهون.. عرض المزيد