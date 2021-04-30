تحميل دعاء ليلة القدر pdf .. أدعية مكتوب وقصيرة

تحميل دعاء ليلة القدر pdf وفي الأيام العشر الاواخر من رمضان المبارك يحرص المسلمون إلى قيام ليلة القدر التي ذكرها الله عزوجل في القرآن وساوها خير ألف شهر وذلك لعظمة وثواب هذه الليلة التي يتقبل الله فيها أدعية المسلمين ، وفي هذه المقالة وضعنا لكم رابط تنزيل دعاء ليلة القدر pdf وفيه يوجد جميع أدعية ليلة القدر المباركة ، تابع معنا حتى النهاية .

ولقد خصصنا موضعنا اليوم عن تحميل دعاء ليلة القدر pdf ويحتوي على ادعية من عشرات الصفحات ويمكن طباعتها بواسطة جهاز اللاب توب أو الحاسوب العادي ، ولتنزيل أدعية رمضان تابع معنا .

تحميل دعاء ليلة القدر pdf :

ولتنزيل دعاء ليلة القدر pdf يترتب عليك نسخ هذا الرابط ولصقه على محرك جوجل وتظهر لك النتيجة قورًا ( https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-pdf)

موعد ليلة القدر :

وتأتي ليلة القدر في احدى ليالي شهر رمضان وتكون ليلة مفردة ، وما يميزها أن لها علامات وهي مذكورة في الأعلى ، ويبدأ وقت دخول الليلة "إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة"، كما قال سبب تسمية ليلة القدر :

وهناك عدة أسماء لأسباب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم ، وهي على النحو التالي :

أولًا: والسبب الأول: حيث سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول: فلان ذو قدر عظيم أي: ذو شرف.

ثانيًا: والسبب الثاني المنقول عن العلماء ، أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه .علماء الشريعة.

أبرز علامات ليلة القدر :

وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى أن ليلة القدر المباركة لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة وهي على النحو التالي :-

قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.

طمأنينة القلب.

انشراح الصدر من المسلم.

الرياح تكون فيها ساكنة.

العلامات اللاحقة لليلة القدر :

وذكر الشيخ عن العلامات اللاحقة ، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع، ودلل لذلك بحديث: روي عن أبي بن كعب في صحيح مسلم: ليلة القدر أنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها ، حديث صحيح