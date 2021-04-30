الحلقة 19 من برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع الجديد 2021 ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية حول مشاهدة الحلقة الجميلة والرائعة للمقدم "غيث" ، وهنا قم فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة حتى يتمكن متابعو برنامج قلبي اطمان من مشاهدة الحلقة بجودة عالية وبأريحية تامة في شهر رمضان المبارك ، فكرة البرنامج تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين في الدول العربية كافة .

ومع بداية كل موسم تحرص فلسطين اليوم إلى نشر حلقات البرنامج الذي ذاع صيته في الدول العربية والإسلامية ، كما هو الان مع الحلقة 19 برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع ، ولقد حقق قلبي اطمأن نسبة مشاهدات عالية جدًا تجاوزت المليون مشاهدة .

ونشير هنا إلى أن مقدم برنامج قلبي اطمأن لا تظهر ملامحه أثناء مساعدة الفقراء وهو مختفي الملامح . ما أعطى فكرة البرنامج قوة في الأداء وحصد المشاهدات ، كما ويستمر العرض طوال شهر رمضان الكريم، وسيقوم بعرض كل يوم حالة اجتماعية محتاجة بشكل جديد .

الموسم الرابع من برنامج اطمأن قلبي ، سنشاهد مدى الفرح والسعادة على وجوه هؤلاء المحتاجين ويحمل اطمأن قلبي قصة هادفة يتمنى كل شخص منا يساعد أو يرسم الفرحة على وجه هؤلاء الضعفاء والمحتاجين.

برنامج قلبي اطمأن يوتيوب :

برنامج قلبي اطمأن 2021 :

وتأسس برنامج قلبي اطمأن في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.

مواعيد برنامج اطمأن قلبي الموسم الرابع 2021 :

ويعرض من خلال شاشة أبو ظبي في تمام الساعة 4 عصرًا. سيتم عرض البرنامج من خلال قنوات MBC1، وذلك في تمام الساعة 4.20 دقيقة عصرًا.

تستمر مدة عرض البرنامج تقريبًا ما يعادل 20 دقيقة فقط.

غيث الإماراتي انستقرام :

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تردد قناة mbc الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي