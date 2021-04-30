"طقس فلسطين".. ارتفاع درجات الحرارة وأجواء صيفية حارة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وفق موقع "طقس فلسطين".

وأوضح الموقع، أنه ستسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

غدًا، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً نهاراً؛ لكن بشكل أقل مما كان عليه الحال في اليومين الفائتين.

ومع ساعات العصر يسود جو لطيف وليلاً يصبح الجو منعشاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.