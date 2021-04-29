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سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 30 -4- 2021

شهد سعر الدولار في لبنان تراجعاً مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 30 -4- 2021، بمتوسط 200 ليرة في تعاملات السوق "السوداء".

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" إلى 12200 ليرة للشراء، و 12300 ليرة للبيع، مقابل 12450 ليرة للشراء، و 12500 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 30 -4- 2021

ويعاني لبنان مؤخراً من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.