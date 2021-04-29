سعر الذهب في السعودية الخميس 29 أبريل 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، حيث صعدت أسعار الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الجمعة بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا، لذلك سنرفق لكم أدناه سعر الذهب في السعودية.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 214.97 ريالا (57.32 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 188.10 ريال (50.16 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 161.23 ريال (42.99 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 125.40 ريال (33.44 دولار).

سعر أوقية الذهب (الأونصة) = 6690 ريالا (1784 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)= 1504.78 ريال (401.27 دولار).

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وصعد مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.