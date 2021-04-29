أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 -4- 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في السعودية، نظراً لكثرة عدد الباحثين عن الذهب في السعودية على محركات البحث العالمية، ولهذا خصصنا لكم هذا المقال عن اسعار الذهب في مصر بمختلف عياراته.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 -4- 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم اسعار الذهب للمتابعين في العديد من الدول العربية، كما يقدم اسعار العديد من العملات، ولمعرفة اسعار الذهب تابع المقال حتى النهاية.

صعدت أسعار الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الجمعة 30 -4- 2021، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 -4- 2021

الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 214.97 ريالا (57.32 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 188.10 ريال (50.16 دولار).

الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 161.23 ريال (42.99 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 -4- 2021

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة نحو 125.40 ريال (33.44 دولار).

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 6690 ريالا (1784 دولارا).

الجنيه الذهب

اما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1504.78 ريال (401.27 دولار).