سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني والعملات الأجنبية الأخرى، والذي ارتفع في السودان، أمام العملة المحلية، في تعاملات اليوم الجمعة، في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء، والتي تشير إلى أن تعاملات السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، انتعشت بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه، لذلك سنرفق لكم سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 30-4-2021.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

وواصل سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة الارتفاع أمام الجنيه السوداني في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 384.60 جنيه للشراء، و 386.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 382.98 جنيه للشراء، و 384.90 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية "السوداء" في السودان، عند نحو 395 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.

أسعار اليورو والإسترليني في السودان

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، ليصل إلى نحو 464.29 جنيه للشراء، و 466.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 462.44 جنيه للشراء، و 464.75 جنيه للبيع، أمس.

بينما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، عند نحو 467 جنيها.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 533.87 جنيه للشراء، و 536.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 532.07 جنيه للشراء، و 534.73 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية غير الرسمية "السوداء" عند مستوى 552 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 102.57 جنيه للشراء، و 103.09 جنيه للبيع، مقابل نحو 102.18 جنيه للشراء، و 102.69 جنيه للبيع،أمس.

فيما استقر متوسط سعر العملة السعودية، لدى السوق الموازية، عند نحو 104 جنيهات.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 104.72 جنيه للشراء، و 105.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 104.29 جنيه للشراء، و 104.81 جنيه للبيع

فيما ظل متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 106.4 جنيه.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1275.09 جنيه للشراء، و 1281.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 1265.24 جنيه للشراء، و 1271.56 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني اليوم الجمعة 30 ابريل 2021