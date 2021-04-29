سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 30 -4- 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الجمعة، أسعار الدولار في سوريا، وذلك بعد ان شهدت محركات البحث العالمية زيادة في عمليات البحث عنها قمنا باعداد هذا المقال، لذا تابع المقال للنهاية للتعرف عليها.

وشهدت اسعار الدولار في سوريا ارتفاعاً في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 30 -4- 2021

وسجل سعر الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية نحو 3080 ليرة للشراء، و 3160 ليرة للبيع، مقابل، 2910 ليرات للشراء و2985 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 30 -4- 2021

وبقي السعر الرسمي للدولار في سوريا مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية مستوى 3715 ليرة للشراء، و3817 ليرة للبيع.

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