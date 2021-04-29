سعر الدولار واليورو في ليبيا اليوم الخميس 29-4-2021- أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

سعر الدولار في ليبيا اليوم الجمعة 30 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار واليورو في ليبيا، حيث تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لذلك سنقدم لكم سعر الدولار في لبيبا، كما سنرفق لكم أسعار الذهب والفضة في ليبيا.

سعر الدولار في ليبيا اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الدولار الأمريكي=5.13 دينار.

سعر اليورو =6.15 دينار.

سعر الجنيه الإسترليني=7.1 دينار.

سعر الدينار التونسي =1.88 دينار.

سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

سعر الدينار الأردني = 7.15 دينار.

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.49 للبيع و4.47 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.42 للبيع و5.39 للشراء

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 =210 دنانير

سعر الذهب عيار 21= 245 دينارا ليبيا.

سعر الذهب عيار 22 = 275 دينارًا ليبيًا.

سعر الذهب عيار 24 = 297 دينارا ليبيا.

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة

أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الجمعة