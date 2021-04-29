أسعار الذهب في مصر الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في مصر، حيث فقدت أسعار الذهب في مصر جزءا من مكاسبها بسبب ضغوط من تراجع الثمين عالميا، لذلك سنرفق لكم سعر الذهب في جمهورية مصر العربية ادناه في المقال التالي.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

وقلبت أسعار الذهب مسارها لتتراجع إذ صعد الدولار، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء المزيد من المؤشرات بعد تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقعات اقتصادية أكثر إشراقا رغم إبقائه على موقف سياسته المائل للتيسير.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

وأمس الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة، كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

إليكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 24 = 888 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 = 777 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 = 666 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 = 518 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 12 = 444 جنيها.

سعر الأوقية (الأونصة) =1770 دولارا.

سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)= 6216 جنيها.

هبوط عالمي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

وعالميا، هبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4%ة إلى 1780.50 دولار للأوقية.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 ابريل 2021