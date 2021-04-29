بدء سريان حظر المركبات بغزة يومي الجمعة والسبت

بدأ مساء اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر المركبات في قطاع غزة والذي يستمر حتى صباح الأحد المقبل، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

بدورها قالت وزارة الداخلية:" إن أجهزة الشرطة تعمل على متابعة الالتزام بالقرار، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين".

كما دعت الداخلية المواطنين إلى الالتزام بكافة الإجراءات تقديراً لخطورة الظرف الحالي في ظل وجود طفرات جديدة.

جدير ذكره انه يأتي سريان حظر المركبات ضمن الإجراءات اتخذتها وزارتي الداخلية والصحة لمواجهة ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات جراء فيروس كوررونا.