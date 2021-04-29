عباس: الاحتلال يتذرع بعدم وجود حكومة "إسرائيلية" لإقرار الانتخابات في القدس

عباس: نريد انتخابات في القدس مثل رام الله مع دعاية انتخابية كاملة في المدينة المقدسة.

عباس: الظروف المحيطة بموضوع القدس الان أسوء وتتعلق بأساس المشكلة وهي أصعب من الظروف السابقة.

عباس: الاعذار الاسرائيلية لن تمر علينا.

عباس: قبل أيام أُبلغنا رسميا بعدم السماح باجراء الانتخابات في القدس.

عباس: لقاء اليوم من أجل مناقشة الانتخابات الفلسطينية.

عباس: الجانب الإسرائيلي يتذرع بعدم وجود حكومة إسرائيلية لإقرار الانتخابات في القدس.

عباس: ظروف وأحداث كثيرة لابد من استعراضها لتقولوا كلمتكم بشأن الانتخابات.

عباس: نشيد بموقف شعبنا العظيم في القدس المحتلة.

عباس: نتيجة هبة القدس تمثلت بإزالة الحواجز داخلها.

عباس: حكومة الاحتلال دعمت المستوطنين لتطبيق شعارهم "الموت للعرب".

عباس: المقاومة الشعبية السلمية نجحت في القدس وهي طريقنا لمقارعة هذا العدوان.

عباس: زالت ادارة ترامب ومخططاتها وبقيت القدس شامخة.

عباس: وقفنا بوجه ترامب وصفقته ذهبت إلى مزابل التاريخ.

عباس: إسرائيل التقطت ما قاله ترامب واعتبرت القدس عاصمة ابدية لها.

عباس: اسرائيل اعتدت على المرشحين والناشطين في القدس ولم تسمح لاحد أن يمارس اي نشاط.

عباس: أصدرنا مراسيم الانتخابات جميعها وانتظرنا الرد على اجرائها في القدس ولم يأت جواب.

عباس: مندوبو الاتحاد الأوروبي أكدوا ان الجانب الإسرائيلي لم يسمح باجراء الانتخابات في القدس.