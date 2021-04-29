الاحتلال يمدد اعتقال القيادية منى قعدان لـ7 أيام إضافية

مددت محكمة الاحتلال "سالم"، اليوم الخميس، اعتقال القيادية النسوية منى قعدان من بلدة عرابة بمحافظة جنين لـ7 أيام إضافية بحجة استكمال التحقيق.

يشار الى أن قعدان(50 عاما) اعتقلت خمس مرات في السابق مرات، قضت خلالها ثمانية أعوام في السجون الاحتلالية، وخاضت ظروف اعتقاليه وتحقيق قاسي في سجون الاحتلال، وخاضت معركة الإضراب المفتوح عن الطعام أكثر من مرة أشهرها أضرابها في العام 1999 الذي تكلل بالحرية.

وتعتبر قعدان، التي استطاعت بالرغم من اعتقالها المتكرر إنهاء دراستها الجامعية والالتحاق بالجامعة لإكمال الدراسات العليا " الماجستير" من قيادية نسوية على مستوى منطقتها جنين والضفة الغربية، ومتابعة لقضايا الأسيرات وعائلاتهن.