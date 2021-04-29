أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29-4-2021، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في مصر، حيث يهم اكبر عدد من المتابعين، وبعد ان وجدنا عمليات بحث كبيرة على محركات البحث العالمية على اسعار الذهب، قمنا بإعداد هذا المقال,

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب بشكل دوري في العديد من الدول، وكذلك اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الذهب في مصر لما له من اهمية للكثير من المتابعين، ولمعرفة التفاصيل تابع للنهاية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 29- 4- 2021، ارتفاع طفيف في بداية التعاملات اليومية الصباحية بسوق الصاغة المحلية؛ على خلفية صعود سعر الذهب بعد ارتفاع أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن العالمية الآن.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 892 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 779 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 667 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وارتفع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6232 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27497 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 892 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.