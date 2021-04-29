وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال

توفي الأمير محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي، الذي وافته المنية، الخميس، عن عمر ناهز 81 عاما، قضاها في خدمة الوطن.

من هو الامير محمد بن طلال

ولد في 2 تشرين الأول 1940، في عمّان – الأردن، وتوفي في 29 نيسان 2021، في عمان - الأردن، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وتلقى علومه الابتدائية في "الكلية العلمية الإسلامية" في عمّان، وله من الإخوة والأخوات: الحسن بن طلال، والحسين بن طلال، وبسمة بنت طلال، وهو عم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

والتحق "بمدرسة بوسوليل" في سويسرا، وأنهى دراسته الثانوية في "كلية بريانستون" في المملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في بغداد.

وانضم إلى الجيش الأردني وذلك في كتيبة الحرس الملكي الخاص، قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك حسين.

وتولى الأمير ولي عهد الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، من 11 آب 1952 حتى 30 كانون الثاني 1962، كما عيّن رئيسًا لمجلس شيوخ العشائر في عام 1970، وعين ممثلًا شخصيًا للملك من عام 1973 وما زال يتولى هذا المنصب.

وترأس في فترة من الفترات اللجنة العليا للسياحة، وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج.

حياته الأسرية

في عام 1964 تزوج من الفلسطينية فريال إرشيد، والتي لقبت بعد الزواج بالأميرة فريال محمد، وأنجبا: الأمير طلال، الأمير غازي، وانفصلا في عام 1978.

وفي 28 حزيران 1981 تزوج من تغريد المجالي ابنة رئيس وزراء الأردن الأسبق هزاع المجالي، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.