ريال مدريد يواجه أزمة دفاعية صعبة قبيل مواجهة تشيلسي

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، أن ظهيره الأيمن داني كارفاخال، أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران، لتتفاقم أزمة إصاباته قبل لقاء الإياب أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال النادي الملكي في بيان: "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الساق اليمنى".

ولم يحدد ريال مدريد جدولا زمنيا لعودة كارفاخال، لكن وسائل إعلام إسبانية، ذكرت أن المدافع الدولي الإسباني قد يغيب عن مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة للجولات الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث يحاول "الميرينغي" الدفاع عن لقبه.

وابتلي كارفاخال بالإصابات هذا الموسم، وشارك في 15 مباراة فقط في جميع المسابقات.

ويغيب لوكاس فاسكيز، الذي كان يحل محل كارفاخال في مركز الظهير الأيمن، حتى نهاية الموسم، بعد إصابة في الركبة، بينما يعاني القائد سيرخيو راموس من مشكلة في ربلة الساق، وغاب عن آخر تسع مباريات لريال مدريد.

ولم يشارك الظهير الأيسر، فيرلان مندي، في مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقد يغيب المدافع البرازيلي مارسيلو، الذي شارك بدلا من مندي في مباراة تشيلسي، عن لقاء الإياب الأسبوع المقبل، بعدما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أنه استدعي للعمل في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في مدريد.