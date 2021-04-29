اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2021، حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين، وفي هذا المقال اخترنا لكم اجمل رسائل التهنئة بالعيد السعيد، وبعد وجود نسبة كبيرة من عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن رسائل التهنئة بالعيد اخترنا لكم هذا المقال.

اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم العديد من رسائل التهنئة للمتابعين، سواء في رمضان او العيد او المناسبات المختلفة، وفي هذا المقال نقدم لكم اجمل رسائل عيد الفطر، للتعرف على هذه الرسائل تابع المقالة للنهاية.

اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

اليكم اجمل رسائل التهنئة بالعيد:

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات، لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بأرق الكلام عيدك مبارك وسعيد.

بحروف القرآن وأسماء الرحمن وكعبة الإسلام أهنئك بعيد الفطر يا أغلى الناس.

العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

اجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

كل عام وأنت بخير يا عزيز يا غالي يا وجه الخير يا أغلى البشر.

جعل الله سبحانه وتعالى فجر عيدك نوراً وظهره سروراً وعصره استبشاراً ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة مستجابة لا ترد ووهبك رزقاً لا يعد ويفتح لك في الجنة باباً لا يسد.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير، كل عام وإنت بألف خير.

كل عام وانت عيدي.

بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعى الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاوتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دايمًا ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.