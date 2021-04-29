شاهد الحلقة 18 من برنامج سين لأحمد الشقيري .. فكرة رائعة

شاهد الحلقة 18 من برنامج سين لأحمد الشقيري ، اليوم الجمعة 30-5-2021 ، وضمن سلسلة من المقالات التي خصصها فريق فلسطين اليوم منذ بداية شهر رمضان المبارك سنستعرض لكم الحلقة 18 من برنامج سين ، حيث يعرض المقدم الشقيري ابرز الإنجازات العلمية والتكنولوجية والاعمال الريادية داخل المملكة العربية السعودية ، ولمشاهدة الحلقة الجديدة يترتب متابعة المقالة كاملةً .

وحظى برنامج سين ( الحلقة 18 ) للمقدم الإعلامي احمد الشقيري باهتمام كبير وواسع للجمهور العربي وتحديدًا لمن يريد الاطلاع على ابرز الاعمال الريادية داخل المملكة ، وبدأ الشقيري برنامج الجذاب والهادف منذُ أول يوم من شهر رمضان الفضيل الحالي على قناة إم بي سي mbc .

وتقوم فكرة برنامج سين الريادي على تغذية الجمهور بالمعلومات بالمشاريع الهامة في السعودية ، منها : الاستزراع السمكي والمرور والتراث والمعادن والمرافئ البحرية والتشويه البصري وغيره ، وسنتعرف معًا على موعد عرض برنامج سين وتردد قناة ام بي سي mbc الناقلة للبرنامج الشهير .

موعد برنامج سين الحلقة 18 :

وتعرض قناة mbc برنامج سين احمد الشقيري يوميًا في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 5:10 بتوقيت القاهرة .



ومنذ عام 2015 غاب الاعلامي أحمد الشقيري عن تقديم برنامج خواطر وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة .

تردد قناة ام بي سي MBC الناقلة لبرامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

ولاقت هذه المقالة بعنوان برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري في شهر رمضان 2021 قبولاً واسعًا عند الجمهور في كافة الدول العربية ، حيث يحرص المتابعون على مشاهدة جميع حلقات الشقيري في هذا الشهر وذلك نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها كما أعرب المغردين عن سعادتهم بعودة الشقيري إلى الموسم الرمضاني هذا العام ، ونتمنى في النهاية ان تنال اعجابكم وندعوكم إلى مشاركتها مع الأصدقاء والاحباب .