أصبح تساؤل كيف يتم اداء صلاة العيد في ظل كورونا 2021؟ حديث ابناء الامة الإسلامية في العالم أجمع بعد قرارات متوقعة من الدول الاسلامية بمنع اقامة صلاة العيد في المساجد والطرقات العامة بسبب ارتفاع وتيرة فيروس كورونا.

الأزهر الشريف أكد أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر السعيد في البيوت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد في المسجد أو الطرقات العامة، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء

ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

كيف يتم اداء صلاة العيد

وأوضح الأزهر أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

وأكد أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

واضاف أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.