طائرة عسكرية مصرية في طريقها الى ليبيا

أرسلت القوات المسلحة المصرية اليوم الخميس 29-4-2021 طائرة عسكرية إلى ليبيا من مطار القاهرة الى الخرطوم.

ويأتي ارسال الطائرة العسكرية بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تحمل الطائرة مساعدات انسانية إلى الشعب السوداني.

ووفقًا لبيان الجيش المصري الذي أصدر اليوم الخميس فإن ارسال الطائرة الى السودان جاء لاستمرارا الدعم المصري للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح البيان أن الطائرة أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين".

واعرب الجانب الليبي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي.