تردد قناة اليرموك الاردنية 2021 Yarmouk TV لمتابعة الحلقة 56 مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل

اضبط تردد قناة اليرموك الاردنية 2021 Yarmouk TV لمتابعة الحلقة 56 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة التي لافت اهتمامًا كبيرًا من قبل متابعي المسلسل من الإنتاج الدراما التركية ، تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 56 ، واستطاع المسلسل ان يصنع له جمهور واسع في الدول العربية والإسلامية ، كما سجل مئات المشاهدات بسبب قوة حبكة المسلسل التركي ، لمعرفة التردد ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية كما نطلب من حضراتكم مشاركة المقالة مع اصدقاءكم وكل من يطلب تردد فضائية اليرموك .

وحققت القناة حديثًا نسبة مشاهدات كبيرة في اليوم الواحد ، فيما رصدت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية حول تردد قناة اليرموك الأردنية 2021 لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الحلقة 56 بجودة عالية دون تقطيع على القمر الصناعي نايل سات ، ونحرص دومًا على نشر هذه المقالات التي تعرض لكم جميع الترددات الناقلة للمسلسل التركيب الرهيب .

استطاعت قناة اليرموك Yarmouk TV أن تنافس القنوات الأخرى المحلية ، وسجلت مؤخرًا الملايين من المشاهدات على شاشتها أسبوعيًا . ويجسد المسلسل فترة حكم الدولة العثمانية الـ 500 عامًا ، والتي تحكي قصصًا تاريخية عن التاريخ الإسلامي القديم .

تعريف قناة اليرموك الاردنية :

وبثت قناة اليرموك الاردنية أول عرض لها في عام 2012 ، على القمر الصناعي نايل سات ، وتعرض العديد من المسلسلات وحلقات درامية متنوعة ، وحديثًا مسلسل قيامة عثمان وهو من المسلسلات التاريخية.

وبدأ عرض مسلسل المؤسس عثمان التركي في 20 نوفمبر 2019 ، يحكي المسلسل الذي اجتاح جميع البيوت العربية والإسلامية قصة الغازي عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية.

كما يتم عرض برنامج المؤسس عثمان على قناة أي تي في التركية أسبوعياً كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. ويعتبر تتمة للمسلسل التاريخي قيامة أرطغرل الذي انتهى عرضه في 29 مايو 2019.

تردد قناة اليرموك الأردنية 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

– اسم القناة : اليرموك.

– التردد: 11678 – الاستقطاب : عمودي.

– معامل التصحيح : 4/3.

– معدل الترميز : 27500.

البث الدولي لعرض مسلسل قيامة عثمان :

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