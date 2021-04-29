ترشيح 4 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور نصف نهائي الابطال

أعلن حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس 29-4-2021 ترشيح 4 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور النصف نهائي للبطولة الأوروبية.

يذكر أن مباريات الذهاب في نصف نهائي البطولة كانت بين ريال مدريد الاسباني وضيفه تشيلسي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدف لكل منهما.

وحاض مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مباراة قوية انتهت بفوز الستي بهدفين لهدف.

ووفقًا لحساب دوري أبطال أوروبا فإن القائمة المرشحة لأفضل لاعب في ذهاب نصف النهائي جاءت على النحو التالي:

لاعب خط وسط نادي تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي

مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما

صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين

جناح باريس سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

🔝 Who gets your vote this week?



🌟 N'Golo Kanté

🌟 Karim Benzema

🌟 Kevin De Bruyne

🌟 Ángel Di María#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

وأشار الحساب الرسمي إلى أن الإعلان الرسمي عن اسم الفائز سيكون مساء اليوم الخميس.