ترشيح 4 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور نصف نهائي الابطال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:41 م
29 ابريل 2021
ترشيح 4 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور نصف نهائي الابطال.PNG
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أعلن حساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس 29-4-2021 ترشيح 4 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور النصف نهائي للبطولة الأوروبية.

يذكر أن مباريات الذهاب في نصف نهائي البطولة كانت بين ريال مدريد الاسباني وضيفه تشيلسي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدف لكل منهما.

وحاض مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مباراة قوية انتهت بفوز الستي بهدفين لهدف.

ووفقًا لحساب دوري أبطال أوروبا فإن القائمة المرشحة لأفضل لاعب في ذهاب نصف النهائي جاءت على النحو التالي:

لاعب خط وسط نادي تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي

مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما

صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين

جناح باريس سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

 

وأشار الحساب الرسمي إلى أن الإعلان الرسمي عن اسم الفائز سيكون مساء اليوم الخميس.

 

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