سفير الاحتلال لدى واشنطن: الولايات المتحدة وإيران ستتوصلان لاتفاق نووي "خلال أسابيع"

ذكر سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، غلعاد إردان، اليوم الخميس، إن "واشنطن وإيران ستتوصلان إلى اتفاق نووي خلال الأسابيع المقبلة.

وفقًا لموقع "يديعوت احرونوت" العبري، فقد أضاف إردان، "أقول هذا بأسف. الأميركيون أبلغونا بأنه توجد مصاعب في المفاوضات مقابل إيران، وما زالت التقديرات في (إسرائيل) أن الجانبين ستوصلان إلى تفاهم في الأسابيع القريبة".

وأشار السفير إلى أنه "يوجد نقاش حول عدد العقوبات التي سيتم رفعها وعن كيفية الاستعداد للانصياع للاتفاق"، متابعًا: "لكن الإيرانيين رصدوا أنه توجد رغبة شاملة بالعودة إلى الاتفاق النووي القديم الذي وُقع خلال عهد أوباما".

واعتقد إردان، أن "العودة إلى هذا الاتفاق خطأ كبير".

ورغم الخلافات في الرأي، لفت إلى أن "حلف الكيان المحتل وواشنطن قيم، المصالح المشترك تلزمنا بالتفكير في أنه سنوسع ونعمق التعاون في مواضيع كثيرة أخرى توجد حيالها نظرة مشتركة".

وتحتفظ (إسرائيل) بحرية العمل ولا ترى نفسها مقيدة بأي اتفاق دولي ليست طرفًا فيه. وانها ستنفذ أي شيء من أجل منع نظام آيات الله من تشكيل خطر على وجودها. وفق السفير، معتقدًا أن الأميركيين يتفهمون هذا المبدأ أيضًا".

وأوضح أن الولايات المتحدة مقنعون أن العودة للاتفاق النووي ستقود إلى تشكيل تحالف يمارس ضغوطًا على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى"، بمعنى أنه سيكون لمدة أطول ويرافقه نظام مراقبة مكثفة أكثر على إيران.

وتشكك (إسرائيل) حيال ذلك، تابع بالقول إنه "عندما يفقد المجتمع الدولي رافعات العقوبات وتعود للاتفاق، لن يوافق الإيرانيون على البحث في اتفاق مستقبلي يكون أفضل وعمليا أسوأ بالنسبة لإيران، قياسًا بالاتفاق الحالي".