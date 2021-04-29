مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن " غيث " الموسم الرابع الجديد 2021 ،

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الرابع الجديد 2021 ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن البرنامج الهادف التي يسعى لتحقيق الخير والمساعدات لجميع الافراد المحتاجين وذلك لمشاهدته في شهر رمضان المبارك ، وحقق برنامج قلبي اطمأن سمعة واسعة بين الجمهور العربي والإسلامي في مساعدة الفقراء في الدول العربية ، وهنا قام فريق الموقع بكتابة هذه المقالة لمعرفة مواعيد العرض ومشاهدة البرنامج الرائع والجذاب ببث مباشر ، ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية ومشاركتها مع اصدقاءكم وكل من يستفسر عن البرنامج الذي ذاع صيته بقوة .

وكنا في الأعوام السابقة في شهر رمضان ، حرصنا على نشر كل ما يتعلق بـ برنامج اطمأن قلبي من مواعيد وعرض الحلقات ، وحقق البرنامج نسبة مشاهدات عالية جدًا ، علمًا أن مقدم البرنامج لا يظهر حقيقة وجهه وهو مختفي الملامح . يستمر العرض طوال شهر رمضان الكريم، وسيقوم بعرض كل يوم حالة اجتماعية محتاجة بشكل جديد .

وفي حلقات برنامج اطمأن قلبي الموسم الرابع 2021 ، سنشاهد مدى الفرح والسعادة على وجوه هؤلاء المحتاجين ويحمل اطمأن قلبي قصة هادفة يتمنى كل شخص منا يساعد أو يرسم الفرحة على وجه هؤلاء الضعفاء والمحتاجين.





برنامج قلبي اطمأن 2021 :

وتأسس برنامج قلبي اطمأن في الامارات العربية بتاريخ 13 مايو 2018، وهو برنامج خيري، حيثُ بث "غيث" أولى حلقات البرنامج وهو مجهول الهوية خلال مساعدة لرجل مسكين، طاحت به الفقر.

واستطاع برنامج قلبي اطمأن خلال الثلاث سنوات، أسر قلوب مشاعر مئات الآلاف من المواطنين العرب، خلال مساعدته عشرات الفقراء وتقديم الدعم والمعونة للمتعففين.

هوية مقدم برنامج قلبي اطمأن "غيث":

العام الماضي ، نشر نشطاء صور لـ"غيث" على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، وعلى الفور انتشرت الصورة لـ"غيث" بشكل كبير، فيما شكك نشطاء بحقيقة الصورة.

النشطاء التقطوا الصورة لمقدم برنامج "غيث" أثناء تقديمه حلقه للموسم الثالث في المملكة الأردنية، وهو على دراجة نارية.

برنامج قلبي اطمأن، يعرض كل يوم من شهر رمضان، وبمدة زمنية تتراوح ما بين 8 إلى 15 دقيقة.

برنامج قلبي اطمأن لاقى صدى كبير وواسع بين الجمهور العربي، نظرات ًا لمحتواه الإنساني في مساعدة الفقراء والمساكين وكبار السن، والغلابة على حافة الطرقات.

وتجّول "غيث" في معظم الدول العربية ودول أفريقيا، خلال الموسمين الأول والثاني، ما ساعد على جلب مزيد من المشاهدات والمتابعين لبرنامجه.

يهدف برنامج اطمأن قلبي إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين في كل أنحاء العالم، وهو من انتاج دولة الإمارات وحاز على مساعدات من بعض الدول وساهم اطمأن قلبي في مساعدة كثير من المحتاجين ومن هم لا يملكون قوت يومهم، ولا يقدرون على العيش حياة شوية خلال ظروف المجتمع الحالية.

غيث الإماراتي انستقرام :

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مواعيد برنامج اطمأن قلبي الموسم الرابع 2021 :

ويعرض من خلال شاشة أبو ظبي في تمام الساعة 4 عصرًا. سيتم عرض البرنامج من خلال قنوات MBC1، وذلك في تمام الساعة 4.20 دقيقة عصرًا.

تستمر مدة عرض البرنامج تقريبًا ما يعادل 20 دقيقة فقط.